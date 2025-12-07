الأحد 2025-12-07 12:10 م

نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الاطباء
الأحد، 07-12-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-    مجدي الباطية-   نعى مجلس نقابة الأطباء ،اليوم الاحد، 3 أطباء أردنيين وافتهم المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أعرب مجلس نقابة الأطباء عن تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

Image1_122025793126754884315.jpg 

 

 
 


