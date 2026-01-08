نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

كما أعرب مجلس نقابة الأطباء عن تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
