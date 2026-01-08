الخميس 2026-01-08 01:34 م

نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

شعار نقابة الاطباء الأردنية
نقابة الأطباء
 
الخميس، 08-01-2026 12:39 م

الوكيل الإخباري-      نعى مجلس نقابة الأطباء ،اليوم  الخميس، 3 أطباء أردنيين وافتهم المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أعرب مجلس نقابة الأطباء عن تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 


