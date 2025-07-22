نقابة الاطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - اسماء

الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، 5 أطباء أردنيين وافتهم المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

اضافة اعلان



والأطباء الراحلون هم: الدكتور عبد الرزاق بديوي طبيشات، والدكتور سليم سويلم الصمادي، والدكتور سليمان محمد أحمد الجعفري، والدكتور يزن بسام أحمد الضرغام، والدكتور محمد مصطفى محمد الجهمي.