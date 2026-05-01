نقابة المحامين تقر تعليمات جديدة للمساعدة القانونية

وتهدف التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس النقابة، إلى تنظيم معايير قبول طلبات المساعدة وأسس صرف أتعاب المحامين المكلفين بها في القضايا التي تندرج تحت فئتي الجناية أو الجنحة.
وقد منح النظام مجلس النقابة صلاحية إصدار هذه التعليمات لضمان وصول المساعدة لمستحقيها بمهنية وشفافية عالية.
وحددت التعليمات الجديدة شروطاً دقيقة لاستحقاق المساعدة القانونية، حيث يتوجب أن يعاني طالب المساعدة من انخفاض ملموس في الدخل، بحيث لا يتجاوز دخله الإجمالي الشهري مبلغ 400 دينار.
ويشترط ألا يمتلك المتقدم أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أي أموال منقولة تتجاوز قيمة الدخل الشهري المحدد. وقد وضعت النقابة نظام أولويات يمنح الأفضلية في تقديم المساعدة للأحداث، المسنين، النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأسر ذات العدد الأكبر من الأفراد.
كما اعتمدت النقابة نظاماً مالياً مفصلاً لصرف أتعاب المحامين المتطوعين، حيث يتقاضى المحامي مبلغ 30 ديناراً عن كل جلسة يحضرها. كما أقر النظام آلية إضافية تعتمد على "نظام النقاط"، حيث يمنح المحامي (10) نقاط عن كل شاهد يناقشه، و(30) نقطة في حال تقديم مرافعة خطية.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين لأداء فريضة الحج في 14 أيار
-
3500 أردني زاروا البترا عبر برنامج "أردننا جنة" الخميس
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل سالم القبيلات
-
سلطة العقبة: 76% نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة عيد العمال
-
6 إصابات بحادث تصادم على شارع البترا
-
ولي العهد يهنئ بعيد العمال
-
وفاة ثانية بحادث جمرك العقبة.. الجمارك تنعى العقيد محمد صلاح
-
الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة