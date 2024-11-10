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نقابة المهندسين بالمفرق تنظم اليوم العلمي الثاني للطاقة

جانب من الورشة
جانب من المشاركين باليوم العلمي
الأحد، 10-11-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري- نظمت نقابة المهندسين فرع المفرق اليوم العلمي الثاني للطاقة، والذي ناقش مجموعة من المحاور الأساسية المتعلقة بقطاع الطاقة ودور الطاقة المتجددة في تلبية احتياجات الأردن المستقبلية، وتحديات التغير المناخي التي تواجه المنطقة.

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وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس عماد الدباس، دور النقابة في دعم الأهل في قطاع غزة من خلال حملات الإغاثة والإيواء، مشيرًا إلى جهود توثيق المباني التراثية والعمرانية المدمرة في القطاع بالتعاون مع بلدية غزة.

 

وأضاف الدباس أن النقابة تسعى لتوثيق المعالم التاريخية التي تأثرت بالعدوان.

 

وقال إنه رغم أن استراتيجية قطاع الطاقة الأردني وضعت هدفًا برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، إلا أن النسبة بلغت 27 بالمئة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى الجهود الحكومية لزيادة النسبة إلى 50 بالمئة، الأمر الذي يجعل الأردن في مقدمة دول المنطقة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.


من جهته، قال رئيس مجلس فرع النقابة بالمفرق مجدي العموش، إن النقابة قامت بجمع أكثر من ثلاثة ملايين دينار من خلال حملة "غزة معا ننصرها"، حيث أرسلت العديد من المساعدات للأهل في القطاع.


يشار إلى أنه شارك في اليوم العلمي، المهندس محمد الصرايرة، الذي تطرق لمصادر الطاقة في الأردن، في حين تحدث الدكتور المهندس وليد حماد عن إدارة الطاقة والتدقيق الطاقي، بينما تحدث المهندس محمد الرشدان عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الطاقة.

 
gnews

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