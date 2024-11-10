نقابة المهندسين بالمفرق تنظم اليوم العلمي الثاني للطاقة

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس عماد الدباس، دور النقابة في دعم الأهل في قطاع غزة من خلال حملات الإغاثة والإيواء، مشيرًا إلى جهود توثيق المباني التراثية والعمرانية المدمرة في القطاع بالتعاون مع بلدية غزة.
من جهته، قال رئيس مجلس فرع النقابة بالمفرق مجدي العموش، إن النقابة قامت بجمع أكثر من ثلاثة ملايين دينار من خلال حملة "غزة معا ننصرها"، حيث أرسلت العديد من المساعدات للأهل في القطاع.
يشار إلى أنه شارك في اليوم العلمي، المهندس محمد الصرايرة، الذي تطرق لمصادر الطاقة في الأردن، في حين تحدث الدكتور المهندس وليد حماد عن إدارة الطاقة والتدقيق الطاقي، بينما تحدث المهندس محمد الرشدان عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الطاقة.
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