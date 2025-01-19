نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب

ويبدأ استقبال طلبات الترشح اعتبارا من يوم الخميس 6 شباط 2025، من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4:30 مساء يوم الأربعاء 12 شباط 2025، في مقر النقابة بعمان وفروعها في المحافظات.
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