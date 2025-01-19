نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهندسين عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس الشُعب الهندسية في النقابة، وهي (المدنية، والميكانيكية، والكهربائية، والكيماوية، والمعمارية، والمناجم والتعدين)، إضافة إلى الأعضاء المكملين في الهيئة المركزية للشُعب الهندسية للدورة الـ30 (2025-2028).

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ويبدأ استقبال طلبات الترشح اعتبارا من يوم الخميس 6 شباط 2025، من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4:30 مساء يوم الأربعاء 12 شباط 2025، في مقر النقابة بعمان وفروعها في المحافظات.