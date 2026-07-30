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نقابة المهندسين تكرّم طاقم التحكيم الأردني المشارك في مونديال 2026

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
الخميس، 30-07-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري-  كرّمت نقابة المهندسين الأردنيين الحكم الدولي أدهم المخادمة وطاقم التحكيم الأردني الذي ضم الحكمين الدوليين محمد البكار وأحمد الرويلي الذي شارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققوه برفع اسم الأردن في أكبر محفل كروي عالمي.

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وأكد نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله عاصم غوشة أن هذا التكريم يجسد اعتزاز النقابة بنجاح أردني استثنائي، مشيراً إلى أن طاقم التحكيم لم يكن مجرد فريق أدار مباريات في كأس العالم، بل مثل الأردن خير تمثيل وقدم صورة مشرقة عن الكفاءة الأردنية وقدرتها على المنافسة والوصول إلى أعلى المستويات العالمية.


وعبر عن اعتزاز النقابة بأن أحد أبرز حكام المونديال مهندس أردني، وبطاقم التحكيم الذي بات قصة نجاح أردنية.

 
 


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