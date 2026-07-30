نقابة المهندسين تكرّم طاقم التحكيم الأردني المشارك في مونديال 2026

وأكد نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله عاصم غوشة أن هذا التكريم يجسد اعتزاز النقابة بنجاح أردني استثنائي، مشيراً إلى أن طاقم التحكيم لم يكن مجرد فريق أدار مباريات في كأس العالم، بل مثل الأردن خير تمثيل وقدم صورة مشرقة عن الكفاءة الأردنية وقدرتها على المنافسة والوصول إلى أعلى المستويات العالمية.
وعبر عن اعتزاز النقابة بأن أحد أبرز حكام المونديال مهندس أردني، وبطاقم التحكيم الذي بات قصة نجاح أردنية.
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