نقابة تجار الألبسة والأقمشة تزور دائرة الجمارك

الوكيل الإخباري- التقى المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، في جمرك عمان، وفد النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، حيث اطلع الوفد على واقع العمل والإجراءات الجمركية المتبعة وآليات تطوير الأداء في التعامل مع مستوردات قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة.





وأشار العكاليك، خلال اللقاء إلى تخصيص رمبات خاصة لمعاينة الألبسة والأحذية والأقمشة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمل، مبينا وجود رقابة عالية على عمليات المعاينة؛ لضمان الدقة والالتزام بالأنظمة والتعليمات، حيث إن جمرك عمان يمتلك قدرة استيعابية عالية ورمبات خاصة للمعاينة ذات كفاءة عالية للتعامل مع الكميات الواردة، في ظل منظومة عمل متكاملة تراعي السرعة والجودة في آن واحد.



وقال، إن دائرة الجمارك مستمرة في هندسة إجراءاتها لتكون أكثر مرونة وأعلى جودة بما ينسجم مع أفضل الممارسات، لافتا النظر إلى توفر مستودعات ذات كفاءة وجودة عالية لاستيعاب البضائع، وأن جمرك عمان يشكل نواة لميناء بري متكامل يتمتع ببنية تحتية مؤهلة لاستيعاب آلاف الحاويات في الوقت ذاته.





