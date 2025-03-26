الأربعاء 2025-03-26 04:25 م
 

نقل مقبرة رومانية أثرية إلى تل مادبا الأثري

نقل مقبرة رومانية أثرية إلى تل مادبا الأثري
نقل مقبرة رومانية أثرية إلى تل مادبا الأثري
 
الأربعاء، 26-03-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري-  نفّذت مديرية آثار محافظة مادبا عملية نقل لمقبرة رومانية أثرية نادرة من منطقة حنينا إلى موقع تل مادبا الأثري، بهدف حمايتها من التعديات وإتاحتها للزوار كواحدة من المعالم السياحية المميزة في المدينة.

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وأكد مدير المديرية، عبدالله البواريد، أن فريقًا من المتخصصين في الآثار أجرى عملية النقل في إطار جهود دائرة الآثار العامة للحفاظ على التراث التاريخي والأثري لمحافظة مادبا.


وأوضح أن المقبرة تتميز بتصميم فريد، إذ شُيّدت باستخدام الحجارة المشذبة، وتتكون من طابقين، يضم كل منهما سبعة قبور، إضافة إلى ثلاثة توابيت حجرية مغطاة بأحجار ضخمة.

 
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