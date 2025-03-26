نقل مقبرة رومانية أثرية إلى تل مادبا الأثري

الوكيل الإخباري- نفّذت مديرية آثار محافظة مادبا عملية نقل لمقبرة رومانية أثرية نادرة من منطقة حنينا إلى موقع تل مادبا الأثري، بهدف حمايتها من التعديات وإتاحتها للزوار كواحدة من المعالم السياحية المميزة في المدينة.

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وأكد مدير المديرية، عبدالله البواريد، أن فريقًا من المتخصصين في الآثار أجرى عملية النقل في إطار جهود دائرة الآثار العامة للحفاظ على التراث التاريخي والأثري لمحافظة مادبا.