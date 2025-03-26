نقل مقبرة رومانية أثرية إلى تل مادبا الأثري

وأكد مدير المديرية، عبدالله البواريد، أن فريقًا من المتخصصين في الآثار أجرى عملية النقل في إطار جهود دائرة الآثار العامة للحفاظ على التراث التاريخي والأثري لمحافظة مادبا.
وأوضح أن المقبرة تتميز بتصميم فريد، إذ شُيّدت باستخدام الحجارة المشذبة، وتتكون من طابقين، يضم كل منهما سبعة قبور، إضافة إلى ثلاثة توابيت حجرية مغطاة بأحجار ضخمة.
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