نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

وأكد أبو نقطة حرص النقابة على توسيع آفاق التعاون مع الصين والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل ونقل وتوطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يسهم في تطوير الكفايات المهنية والفنية للمهندسين الزراعيين، ودعم مسيرة التنمية الزراعية في الأردن.
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