نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

الوكيل الإخباري- بحث نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن السيد قوه وي، آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات المهنية والفنية الزراعية.

اضافة اعلان