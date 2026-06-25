نمو كميات الإنتاج الصناعي خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 0.04%

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي الذي رصد ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.04% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي ما مقداره 87.16 مقابل 87.12 للفترة نفسها من العام الماضي.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأربعة أشهر الأولى من عام 2026 مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.06 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.64% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9% في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.48% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.



وأظهر التقرير انخفاضا في كميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من العام الحالي نسبته 1.19% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.



وعلى المستوى الشهري بلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 84.41 نقطة مئوية مقابل 85.43 لنفس الشهر من العام الماضي، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 84.41 مقابل 89.06 مقارنةً مع آذار الذي سبقه من نفس العام.



وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان من العام الحالي مقارنةً مع نفس الشهر من العام الماضي نتيجةً لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.44% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.70% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6.14% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%%.