هام لأولياء الأمور .. 65 كتاب مدرسي جديد لهذه المواد

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج عن إقرار 65 كتابًا مدرسيًا جديدًا، تشمل كُتب الطالب، وكُتب التمارين والأنشطة، وأدلة المعلم، تغطي مجموعة من المباحث الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، في إطار جهوده المستمرة لتحديث المناهج الوطنية. اضافة اعلان





وشملت الكتب مجموعة من المباحث من بينها: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى كُتب المرحلة الأولى من رياض الأطفال.



وأشار المركز إلى أن من أبرز الإصدارات الجديدة: كُتب المرحلة الأولى من رياض الأطفال، وتضم بطاقات صور، ومجموعات قصصية، وأدلة أنشطة عملية للمعلمة.



كما تم إصدار كتب وأدلة التربية الإسلامية للصفوف: الثاني، والخامس، والثامن، بالإضافة إلى كتاب الصف الثاني عشر (المسار الأكاديمي) للفصل الدراسي الأول.



أما كتب اللغة الإنجليزية، فشملت الصفوف: الثاني، والرابع، والعاشر، والثاني عشر (المتقدم)، وتشمل كتب الطالب، التمارين، وأدلة المعلم.



كما شملت الإصدارات أدلة المعلم لمبحث اللغة العربية للصفوف: الرابع، والسابع، والعاشر، وكتب العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر، والتي تشمل كتب الطالب، وكتب الأنشطة والتجارب العلمية في تخصصات: الكيمياء، والفيزياء، وعلوم الأرض والبيئة، والعلوم الحياتية، بالإضافة إلى كتب الطالب والتمارين في مبحث الرياضيات للفصل الدراسي الأول، والتي سبق نشر نسخة قيد الإعداد منها عبر الموقع الإلكتروني للمركز.



ويأتي هذا الإقرار ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتطوير المناهج الوطنية والكتب المدرسية وفقًا لأفضل الأساليب الحديثة، وبما يتماشى مع احتياجات الأردن، ومسيرة التعليم الأمثل، وفلسفة التربية والتعليم وأهدافها الواردة في القانون، والثوابت الدينية والوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي، وتكامل المهارات اللغوية والرقمية لدى الطلبة.



وأكد المركز أن هذه الإصدارات أُعدّت وفق معايير أكاديمية وتربوية حديثة، وبمشاركة لجان تأليف وتحكيم متخصصة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة واحتياجاتهم المتنوعة.