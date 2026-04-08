هام من إدارة التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة التنفيذ القضائي أن توفر القدرة المالية لدى المدين يُلزم بالسداد التزامًا بأحكام القانون وصونًا للحقوق، مشددة على أن الامتناع عن السداد رغم القدرة يعرّض صاحبه للإجراءات القانونية المعمول بها. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق سيادة القانون وضمان العدالة بين الأطراف.





ودعت الإدارة جميع المواطنين إلى الالتزام بمسؤولياتهم المالية والمبادرة إلى تسوية التزاماتهم، لما لذلك من أثر في حماية حقوقهم وتجنب أي تبعات قانونية، مؤكدة أهمية تعزيز الثقة في المعاملات المالية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في المجتمع.











