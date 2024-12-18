 
الأربعاء 2024-12-18 10:06 ص
 

هام من إدارة السير لسالكي طريق المطار

طريق المطار - أرشيفية
طريق المطار - أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت غرفة العمليات في الدوريات الخارجية بأن طريق المطار يشهد أعمال صيانة للطريق من مدخل الجيزة ولغاية جسر المطار .اضافة اعلان


وبينت عبر تقرير إدارة السير المروري اليومي بأن أعمال الصيانة بدأت منذ الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء ، حيث انتهت عملية كشط الطريق وبانتظار إتمام عملية إعادة تعبيد الطريق مرة أخرى .

وكشفت عن تواجد دوريات إدارة السير في الطريق للدلالة والإرشاد لحين الانتهاء من أعمال في الصيانة في الطريق ، كما تم تحويل حركة السير على طريق الخدمات  
 
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