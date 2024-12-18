هام من إدارة السير لسالكي طريق المطار

وبينت عبر تقرير إدارة السير المروري اليومي بأن أعمال الصيانة بدأت منذ الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء ، حيث انتهت عملية كشط الطريق وبانتظار إتمام عملية إعادة تعبيد الطريق مرة أخرى .
وكشفت عن تواجد دوريات إدارة السير في الطريق للدلالة والإرشاد لحين الانتهاء من أعمال في الصيانة في الطريق ، كما تم تحويل حركة السير على طريق الخدمات
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