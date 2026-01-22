هام من الأحوال المدنية حول رسوم الشهادات الرقمية

الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، أن خدمة الشهادات الرقمية التي أطلقتها الدائرة شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث جرى إصدار نحو (381) ألف شهادة رقمية منذ إطلاقها في أيار الماضي عبر تطبيق "سند".

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في مكتبي أحوال وجوازات الأشرفية وحي نزال، ضمن جولة ميدانية هدفت إلى متابعة سير العمل والاطلاع على واقع تقديم الخدمة للمواطنين.



وأوضح الطيب أن هذه الخدمة مكّنت المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجّلة مسبقًا، وتشمل شهادات الولادة والزواج والطلاق والوفاة والقيد الفردي والقيد العائلي، حيث تصدر الشهادات بصيغة إلكترونية (PDF) وباللّغتين العربية والإنجليزية.



وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات داخل المملكة وخارجها، مبينًا أن الشهادات الرقمية أصبحت متاحة من أي مكان وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام الجمع والعطل الرسمية، دون التقيد بساعات الدوام الرسمي، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط عن السفارات الأردنية والحد من الازدحام داخل مكاتب الدائرة.



وأضاف الطيب أن الشهادات الرقمية لا تستوجب أي رسوم إضافية، وهي معتمدة لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة، وتشكل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات وتجويد الأداء المؤسسي.



وأشار إلى أن مكتبي الأشرفية وحي نزال أنجزا ما مجموعه نحو (150) ألف وثيقة خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الجهد المبذول وكفاءة الموظفين في تقديم الخدمات للمواطنين.



ودعا إلى تحليل أبرز القضايا والملاحظات الواردة في تقرير المتسوق الخفي والمتعلقة بالمكتبين، ووضع خطة عمل لمعالجة تلك الملاحظات ضمن إطار زمني محدد، سواء تعلقت بتأهيل وتدريب الموظفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تطوير الإجراءات الإدارية، تأكيدًا على التزام الدائرة بتطوير الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.