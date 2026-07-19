هام من التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين

10:12 ص

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة التنفيذ القضائي، انه بامكان المواطنين الاستعلام عن الطلبات القضائية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التنفيذ القضائي، بكل سهولة وعلى مدار الساعة. اضافة اعلان





وقالت في منشور لها، إن الاستعلام المسبق يتيح للمواطن متابعة وضعه القانوني، ويساعده على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.





