هام من الضمان للمستفيدين من برنامج "استدامة ++"

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن توفر خدمة المحادثة التفاعلية عبر تطبيق المراسلة الواتس آب والذي يهدف إلى توفير خدمات الاستعلام للمستفيدين من برنامج استدامة ++. اضافة اعلان





وبينت المؤسسة بأنها قامت بإرسال رسائل واتس آب من خلال الرقم (0778117117) إلى المؤمن عليهم وأصحاب وضباط ارتباط المنشآت والعاملين سواء كانوا موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص من المستفيدين من برنامج استدامة ++ بهدف إتاحة التواصل معهم للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج بطريقة آمنة، موضحةً بأنه يتعين على من وصلته الرسالة عبر خدمة الواتس آب الضغط على خيار (استمرار) لاتمام عملية التواصل والاختيار من القائمة السؤال أو الاستفسار المراد الاستعلام عنه.



وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى معلومات حول اشتراكهم بالبرنامج وآلية التسجيل، وصرف الدفعات، وامكانية التحقق من شمولهم في البرنامج وصرف حوافز الشمول ودعم الاشتراكات الذي يقدمه البرنامج لهم. كما تستعرض المحادثة منافع الضمان الاجتماعي.



وأوضحت المؤسسة أن خدمة الواتس آب الخاص ببرنامج استدامة ++ توفر خدمة الدردشة التفاعلية من خلال الرسائل النصية المكتوبة والرسائل الصوتية، مؤكدة بأن هذا الحساب موثق من خلال شركة ميتا بظهور شارة التحقق (العلامة الزرقاء) ويحمل اسم وشعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



وتسهل الخدمة إمكانية وصول المستخدمين الراغبين إلى المعلومات التفصيلية عبر ارسال بياناتهم واستقبالها بطريقة آمنة، أما من يرغب بالاطلاع مباشرة على المعلومات حول برنامج استدامة++ وقنوات الشكاوى دون الافصاح عن بياناتهم فبإمكانهم اختيار قائمة الاستفسارات.



وبينت المؤسسة أن التسجيل ما زال مستمراً للمنشآت والعاملين لحسابهم الخاص من الذين لم يبادروا بالتقدم بطلب للاستفادة من برنامج استدامة ++، مبينةً أنه يشترط للاستفادة من البرنامج أن لا يتجاوز عدد العاملين في المنشأة عن (10) عمّال، وأن يكون تاريخ شمولهم في المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا يتجاوز أجر العامل المشمول بالضمان عن 500 دينار، موضحة أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين يحق لهم الاستفادة من البرنامج مع التركيز على اللاجئين السوريين وإعطاءالأولوية للإناث العاملات في تلك المنشآت.



