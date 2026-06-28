الأحد 2026-06-28 10:22 ص

هدف التعمري في شباك الأرجنتين يكسر رقماً قياسياً صامداً منذ 1966

هدف التعمري في شباك الأرجنتين يكسر رقماً قياسياً صامداً منذ 1966
هدف التعمري في شباك الأرجنتين يكسر رقماً قياسياً صامداً منذ 1966
 
الأحد، 28-06-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   نشر الإعلامي القطري خالد جاسم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هدف النجم الأردني موسى التعمري في شباك المنتخب الأرجنتيني، كسر رقماً قياسياً ظل صامداً منذ عام 1966 في كأس العالم.اضافة اعلان


وأوضح جاسم في منشوره أن الهدف جاء بعد سلسلة تمريرات متتالية بلغت 14 تمريرة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُعد من أطول سلاسل التمرير التي تُسفر عن هدف في شباك الأرجنتين بتاريخ مشاركاتها في كأس العالم.
 
 


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