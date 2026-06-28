هدف التعمري في شباك الأرجنتين يكسر رقماً قياسياً صامداً منذ 1966

وأوضح جاسم في منشوره أن الهدف جاء بعد سلسلة تمريرات متتالية بلغت 14 تمريرة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُعد من أطول سلاسل التمرير التي تُسفر عن هدف في شباك الأرجنتين بتاريخ مشاركاتها في كأس العالم.
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