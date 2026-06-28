هدف التعمري في شباك الأرجنتين يكسر رقماً قياسياً صامداً منذ 1966

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الوكيل الإخباري- نشر الإعلامي القطري خالد جاسم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هدف النجم الأردني موسى التعمري في شباك المنتخب الأرجنتيني، كسر رقماً قياسياً ظل صامداً منذ عام 1966 في كأس العالم. اضافة اعلان





وأوضح جاسم في منشوره أن الهدف جاء بعد سلسلة تمريرات متتالية بلغت 14 تمريرة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُعد من أطول سلاسل التمرير التي تُسفر عن هدف في شباك الأرجنتين بتاريخ مشاركاتها في كأس العالم.







