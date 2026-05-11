الإثنين 2026-05-11 11:41 ص

هذا ما ضبطته الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي أمس الأحد

الإثنين، 11-05-2026 09:26 ص
الوكيل الإخباري-  كشف النقيب أحمد الشطي من إدارة الدوريات الخارجية عن أبرز الحالات التي تم التعامل معها على الطريق الصحراوي أمس الأحد، والتي شملت ضبط مركبة عمومي ارتكبت مخالفة تحميل زائد، إلى جانب التعامل مع حادثي تدهور منفصلين.اضافة اعلان


وقال الشطي عبر التقرير المروري اليومي إنه تم ضبط مركبة عمومي كانت تقل حمولة زائدة بلغت 18 شخصًا، حيث جرى تأمين الركاب بمركبة أخرى حفاظًا على سلامتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائق المركبة المخالفة.

وحذر من مخالفة التحميل الزائد، مؤكدًا أنها تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الركاب وتزيد احتمالية وقوع الحوادث.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي قبل جمرك المسفر، وأسفر الحادث عن أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات بشرية، بفضل الله.

كما تعاملت الكوادر المختصة مع حادث تدهور آخر على طريق بغداد الدولي، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث تم إسعاف المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 


