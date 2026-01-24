هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكّل السيول في عدد من مناطق المملكة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.
وأشارت الأرصاد إلى أن آخر صور الرادار تُظهر بدء تأثر المناطق الشمالية بغيوم ركامية، تعمل على هطولات مطرية متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانًا.
ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا باردا جدا في أغلب المناطق، وباردا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
