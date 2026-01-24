السبت 2026-01-24 05:26 م

هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة

العاصمة عمان في يوم ماطر
العاصمة عمان في يوم ماطر
 
السبت، 24-01-2026 04:04 م
الوكيل الإخباري-   شهدت المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، عصر السبت، هطولات مطرية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أحيانا، فيما شهدت بعض المناطق تساقطا لحبات البَرَد، خاصة في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكّل السيول في عدد من مناطق المملكة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، لا سيما في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

وأشارت الأرصاد إلى أن آخر صور الرادار تُظهر بدء تأثر المناطق الشمالية بغيوم ركامية، تعمل على هطولات مطرية متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانًا.

ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا باردا جدا في أغلب المناطق، وباردا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار محلية الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "رئيس النواب": برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين

"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

عربي ودولي "تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

العاصمة عمان في يوم ماطر

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة

بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

أخبار محلية بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

ؤؤؤؤؤؤؤ

فيديو منوع طفل يقضي وقتًا مع صديقته العنزة

ا

فيديو منوع فوائد مذهلة لتناول حبتين من الجوز قبل النوم



 






الأكثر مشاهدة