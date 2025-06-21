هل تُحل المجالس البلدية قبل موعدها؟ الحكومة توضح

08:14 م

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الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الإدارية المحلية للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، أنّ الحكومة بدأت مناقشة التوصيات الخاصة بمشروع معدل لقانون الإدارة المحلية. اضافة اعلان





وقال ابو عرابي في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنّ المجالس البلدية والمحلية المنتخبة تنتهي ولايتها في شهر آذار من عام 2026.



وبين أنّ الحكومة قادرة على إنجاز مشروع القانون والتشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية في دورة استثنائية نيابية إذا انعقدت، أو في الدورة العادية الاولى المقبلة، لتستطيع مواكبة انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية.



وتابع أنه إذا مارس مجلس الوزراء صلاحياته وحل مجالس المحافظات والمجالس البلدية، فيتم تعيين هيئات مؤقتة إلى حين انتخاب مجالس جديدة.