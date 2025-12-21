هل سيتم تطبيق "الفار" في الدوري الأردني قريباً ؟

وأكد متابعون للدوري الأردني ومهتمون بالشأن الرياضي أن تخصيص جزء من هذه المكافأة لتطوير البنية التحتية، وتأهيل اللاعبين الشباب، ورفع مستويات الاحتراف في الأندية، سيعزز أداء المنتخب مستقبليًا ويخلق قاعدة قوية من اللاعبين المؤهلين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.
وطالب جمهور كرة القدم الاتحاد بدراسة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدوري المحلي، لمواكبة المعايير الدولية ورفع مستوى النزاهة والتحكيم في المباريات، وهو ما سيحظى بدعم كبير من اللاعبين والجماهير على حد سواء، خاصة وأن الدوري الأردني يعتبر من الدوريات القليلة في الشرق الأوسط التي لم تعتمد تقنية الفار حتى الآن على الرغم من تطبيقه عالمياً من عام 2018 تقريباً.
وأشار مختصون إلى أن دعم الأندية مادياً وفنياً، من خلال استحداث أكاديميات تدريب وتأهيل للاعبين، وتطوير الملاعب والصالات، يعد استثمارًا طويل الأمد للمنتخب الوطني، خاصة مع صعود الشباب الأردني في مختلف البطولات الإقليمية.
كما أكّد متابعون أن استمرار الاهتمام بالدوري المحلي والارتقاء به، سينعكس إيجاباً على تحفيز اللاعبين وإعداد جيل قادر على المنافسة، مشيرين إلى أن الأندية هي العمود الفقري للمنتخبات الوطنية، ولا يمكن بناء منتخب قوي دون دعم شامل للفرق المحلية.
وطالب جمهور الكرة الأردنية الاتحاد بالشفافية في توزيع الموارد والمكافآت، وضمان وصول الدعم إلى الأندية والأكاديميات الرياضية بشكل عادل، بما يحقق التنمية المستدامة لكرة القدم الأردنية ويعزز مشاركتها في المحافل الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
جامعات تنظم أنشطة لتمكين الشباب والهوية الثقافية
-
49 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الصفدي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية
-
وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
-
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
-
وفد صيني يزور جامعة البلقاء التطبيقية
-
تنويه هام من الجمارك
-
تخفيض القيود على ترخيص المشاريع الاستثمارية.. وتمديد مهلة ترخيص الأبنية المخالفة