هل سيتم تطبيق "الفار" في الدوري الأردني قريباً ؟

الوكيل الإخباري- أعرب الشارع الرياضي الأردني عن تطلعه لأن يستثمر الاتحاد الأردني لكرة القدم الجائزة المالية الكبيرة التي نالها المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2025، والبالغة 6 ملايين دولار، في تطوير الدوري الأردني ودعم الأندية، باعتبارها الرافد الأساسي للمنتخب الوطني.





وأكد متابعون للدوري الأردني ومهتمون بالشأن الرياضي أن تخصيص جزء من هذه المكافأة لتطوير البنية التحتية، وتأهيل اللاعبين الشباب، ورفع مستويات الاحتراف في الأندية، سيعزز أداء المنتخب مستقبليًا ويخلق قاعدة قوية من اللاعبين المؤهلين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.



وطالب جمهور كرة القدم الاتحاد بدراسة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدوري المحلي، لمواكبة المعايير الدولية ورفع مستوى النزاهة والتحكيم في المباريات، وهو ما سيحظى بدعم كبير من اللاعبين والجماهير على حد سواء، خاصة وأن الدوري الأردني يعتبر من الدوريات القليلة في الشرق الأوسط التي لم تعتمد تقنية الفار حتى الآن على الرغم من تطبيقه عالمياً من عام 2018 تقريباً.



وأشار مختصون إلى أن دعم الأندية مادياً وفنياً، من خلال استحداث أكاديميات تدريب وتأهيل للاعبين، وتطوير الملاعب والصالات، يعد استثمارًا طويل الأمد للمنتخب الوطني، خاصة مع صعود الشباب الأردني في مختلف البطولات الإقليمية.



كما أكّد متابعون أن استمرار الاهتمام بالدوري المحلي والارتقاء به، سينعكس إيجاباً على تحفيز اللاعبين وإعداد جيل قادر على المنافسة، مشيرين إلى أن الأندية هي العمود الفقري للمنتخبات الوطنية، ولا يمكن بناء منتخب قوي دون دعم شامل للفرق المحلية.



وطالب جمهور الكرة الأردنية الاتحاد بالشفافية في توزيع الموارد والمكافآت، وضمان وصول الدعم إلى الأندية والأكاديميات الرياضية بشكل عادل، بما يحقق التنمية المستدامة لكرة القدم الأردنية ويعزز مشاركتها في المحافل الدولية.

