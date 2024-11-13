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هيئة الخدمة: التخلي عن التعيين من مخزون ديوان الخدمة عام 2027

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الأربعاء، 13-11-2024 01:27 م
الوكيل الإخباري - كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر أنه سيتم التخلي عن التعيين من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية بشكل نهائي عام 2027.اضافة اعلان


وقال الناصر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن التعيين بعد ذلك سيكون من خلال الإعلان المفتوح بنسبة 100%.

وأضاف أن نسبة التعيينات من خلال الاعلان المفتوح في العام الحالي وصلت إلى 55%، وستصل العام المقبل إلى 70%.

وأشار الناصر إلى وجود ضوابط وتعليمات بشأن التعيين عبر الاعلان المفتوح تضمن النزاهة والشفافية في التعيينات تراعي المعاير الدولية في التعيين.
 
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