هيئة الخدمة: التخلي عن التعيين من مخزون ديوان الخدمة عام 2027

وقال الناصر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن التعيين بعد ذلك سيكون من خلال الإعلان المفتوح بنسبة 100%.
وأضاف أن نسبة التعيينات من خلال الاعلان المفتوح في العام الحالي وصلت إلى 55%، وستصل العام المقبل إلى 70%.
وأشار الناصر إلى وجود ضوابط وتعليمات بشأن التعيين عبر الاعلان المفتوح تضمن النزاهة والشفافية في التعيينات تراعي المعاير الدولية في التعيين.
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