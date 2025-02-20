هيئة الطيران المدني تدعو المسافرين لتزويد شركات الطيران بمعلوماتهم

الوكيل الإخباري- طلبت هيئة تنظيم الطيران المدني، من المسافرين متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة والتأكد من تزويد شركة الطيران بمعلومات الاتصال الخاصة بهم.

وأضافت الهيئة في بيان، الخميس، أن اتباع ذلك الإجراء لتقوم الشركات الطيران بواجبها المتعلق بإبلاغ المسافرين بالتغييرات التي قد تطرأ على الرحلة وضمان حقوقكم المنصوص عليها في تعليمات حماية المستهلك.

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