هيئة الطيران المدني تدعو المسافرين لتزويد شركات الطيران بمعلوماتهم

وأضافت الهيئة في بيان، الخميس، أن اتباع ذلك الإجراء لتقوم الشركات الطيران بواجبها المتعلق بإبلاغ المسافرين بالتغييرات التي قد تطرأ على الرحلة وضمان حقوقكم المنصوص عليها في تعليمات حماية المستهلك.
وسيتأثر الأردن خلال الأيام المقبلة بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، أُطلق عليها اسم "موجة الجلمود" .
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