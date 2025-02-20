 
الخميس 2025-02-20 05:17 م
 

هيئة الطيران المدني تدعو المسافرين لتزويد شركات الطيران بمعلوماتهم

هيئة تنظيم الطيران المدني
هيئة تنظيم الطيران المدني
الخميس، 20-02-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-   طلبت هيئة تنظيم الطيران المدني، من المسافرين متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة والتأكد من تزويد شركة الطيران بمعلومات الاتصال الخاصة بهم.
وأضافت الهيئة في بيان، الخميس، أن اتباع ذلك الإجراء لتقوم الشركات الطيران بواجبها المتعلق بإبلاغ المسافرين بالتغييرات التي قد تطرأ على الرحلة وضمان حقوقكم المنصوص عليها في تعليمات حماية المستهلك.

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