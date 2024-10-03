هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو، الخميس، إنّ غالبية شركات الطيران أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن.
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