هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الطيران المدني، أن 340 طائرة مدنية عبرت الأجواء الأردنية وهبطت وغادرت الأربعاء، بانخفاض عن المعدلات الطبيعية. اضافة اعلان





وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو، الخميس، إنّ غالبية شركات الطيران أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن.