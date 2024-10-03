 
الخميس 2024-10-03 08:34 م
 

هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن

الملكية الأردنية
الملكية الاردنية
الخميس، 03-10-2024 07:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الطيران المدني، أن 340 طائرة مدنية عبرت الأجواء الأردنية وهبطت وغادرت الأربعاء، بانخفاض عن المعدلات الطبيعية.اضافة اعلان


وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو، الخميس، إنّ غالبية شركات الطيران أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن.
 
gnews

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