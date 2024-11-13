هيئة المنافذ الحدودية العراقية: دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، إنه "استنادا للتوجيهات الحكومية، باشرت الهيئة وبالتعاون مع الدوائر العاملة بتسهيل مرور الأشقاء من المشجعين الأردنيين إلى العراق".
وأضاف أن "عدد المشجعين الأردنيين الداخلين عبر منفذ طريبيل بلغ 727 منذ يوم التاسع لغاية اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، فيما سجل منفذ مطار البصرة الدولي دخول أكثر من 300 مشجع".
ويستقبل ملعب جذع النخلة في العراق،الخميس، منتخب النشامى؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
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