 
الأربعاء 2024-11-13 11:47 م
 

هيئة المنافذ الحدودية العراقية: دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 11:28 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأربعاء، تسجيل دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق.اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، إنه "استنادا للتوجيهات الحكومية، باشرت الهيئة وبالتعاون مع الدوائر العاملة بتسهيل مرور الأشقاء من المشجعين الأردنيين إلى العراق".

وأضاف أن "عدد المشجعين الأردنيين الداخلين عبر منفذ طريبيل بلغ 727 منذ يوم التاسع لغاية اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، فيما سجل منفذ مطار البصرة الدولي دخول أكثر من 300 مشجع".

ويستقبل ملعب جذع النخلة في العراق،الخميس، منتخب النشامى؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية هيئة المنافذ الحدودية العراقية: دخول أكثر من ألف مشجع أردني إلى العراق

ارشيفية

عربي ودولي تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

تعبيرية

الطقس الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف بهذه المناطق!

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحذر من رعشة اليدين.. قد تدل على مرض مجهول السبب

ارشيفية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

ارشيفية

عربي ودولي سقوط صواريخ شمال تل أبيب

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد

جانب من اللقاء

أخبار محلية بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي



 


الأكثر مشاهدة