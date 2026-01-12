هيئة تنشيط السياحة: خطة لترويج الأردن سياحيا خلال كأس العالم 2026

وقال المعايطة خلال اجتماع في مجلس النواب، إن الهيئة تحضر حملة تسويقية للأردن ستنطلق قبل البطولة وخلالها وتمتد إلى بعد الانتهاء من البطولة لتحقيق أقصى استفادة منها ومحاولة جذب السياح من الدول المشاركة بكأس العالم ومن الدول المستضيفة للبطولة.
وأضاف أن تأهل النشامى لكأس العالم فتح الباب أمام ترويج الأردن سياحيا بشكل كبير، لافتا إلى أن مباريات المنتخب الوطني ستقام في مدن كاليفورنيا وتكساس خلال شهر حزيران المقبل.
وأشار المعايطة إلى أن الحملة يجري تطويرها مع فريق وطني، وستركز على تعريف العالم بالمملكة كوجهة سياحية مميزة من خلال الزخم الذي تحظى به بطولة كأس العالم.
وبيّن أنه الهيئة تروج للأردن من خلال المعارض الدولية وتقديم محتوى بكافة الطرق والوسائل عن الأردن والأماكن السياحية والأثرية الموجودة فيه.
