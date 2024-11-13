 
الأربعاء 2024-11-13 05:03 م
 

هيئة تنظيم الاتصالات تحصد مناصب قيادية دولية في قطاع التقييس

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الأربعاء، 13-11-2024 03:19 م
الوكيل الإخباري-   حققت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنجازاً دولياً بفوزها بعدد من المناصب القيادية في قطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات، خلال مشاركتها بأعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في الهند.اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، شاركت الهيئة بأعمال الجمعية بوفد برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس بسام السرحان، حيث تم انتخاب الدكتور محمد المومني، من مديرية الشؤون الاقتصادية بالهيئة، نائباً لرئيس المجموعة الدراسية الثالثة بقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما تم تعيين المهندس يزيد الجعافرة، نائباً لرئيس المجموعة الاستشارية للتقييس.

وأشارت الهيئة إلى تعيين مدير إدارة الطيف الترددي بالهيئة، المهندس نضال سمارة، ممثلاً للأردن في المنظمة الدولية للاتصالات الساتلية خلال اجتماع الجمعية العامة، وتعيينه نائباً لرئيس المؤتمر عن منطقة آسيا وأستراليا، إضافة إلى ترشيح الأردن لعضوية دائمة في اللجنة الاستشارية الفنية للمنظمة.

ويعكس فوز الهيئة بهذه المناصب القيادية التزامها بتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها المؤثر في صناعة الاتصالات العالمية واتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات الصلة.

بترا
 
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