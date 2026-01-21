هيئة تنظيم الاتصالات تلقت 6472 شكوى في 2025

12:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761774 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العام الماضي، 6472 شكوى تتعلق بخدمات المستفيدين، فيما بلغ عدد الشكاوى المغلقة منها 5926 وفقا لبيانات الهيئة. اضافة اعلان





وأظهرت البيانات أن عدد شكاوى خدمات الإنترنت 3905 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى خدمات الخلوي 2389 ، وعدد شكاوى خدمات الثابت 96، وعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات البريد 73 شكوى.



وفي سياق آخر بلغت الإيرادات المحولة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى خزينة الدولة العام الماضي 95.646 مليون دينار.



كما أظهرت البيانات بأن مجموع البيانات الجمركية المنجزة في المكاتب الخارجية للهيئة 25026.

تم نسخ الرابط





