هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعلن تمديد أوقات استقبال الشكاوى

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمستفيدين، وبهدف تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم في أوقات أوسع وأكثر مرونة، وبما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية وظروفهم العملية.
وأفادت الهيئة أن هذا الإجراء يعكس التزامها بتكريس مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع شكاوى المستفيدين، ويأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة، وتطوير آليات التواصل مع الجمهور. وأنها تعمل باستمرار على تحديث أنظمتها وتوسيع قنوات الخدمة بما يواكب التطورات التقنية، ويلبي تطلعات المستفيدين ويضمن استقبال الملاحظات بشكل مباشر وأكثر سهولة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة
-
الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء
-
المجلس التمريضي الأردني يشارك في المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة أسيوط
-
الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد للنواب قانون المنافسة
-
مدير عام الإحصاءات: الاستعانة بخدمات 8 آلاف معلم في المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني
-
"صندوق الأمان" يعزز استدامة برامجه التعليمية عبر حملات رمضانية
-
إحباط 10 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
"يوم الوفاء للمحاربين القدامى".. الأردنيون يقفون إجلالًا لجيل البذل وحماة الوطن