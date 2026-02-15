الأحد 2026-02-15 01:18 م

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعلن تمديد أوقات استقبال الشكاوى

الأحد، 15-02-2026 11:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن تعديل ساعات استقبال وتسجيل الشكاوى عبر الرقم المجاني (117000)، حيث أصبحت من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى السابعة مساءً، ولمدة ستة أيام في الأسبوع.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمستفيدين، وبهدف تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم في أوقات أوسع وأكثر مرونة، وبما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية وظروفهم العملية.

وأفادت الهيئة أن هذا الإجراء يعكس التزامها بتكريس مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع شكاوى المستفيدين، ويأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة، وتطوير آليات التواصل مع الجمهور. وأنها تعمل باستمرار على تحديث أنظمتها وتوسيع قنوات الخدمة بما يواكب التطورات التقنية، ويلبي تطلعات المستفيدين ويضمن استقبال الملاحظات بشكل مباشر وأكثر سهولة.
 
 


