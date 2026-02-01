الأحد 2026-02-01 11:10 م

هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات

هيثم الوكيل
هيثم الوكيل
 
الأحد، 01-02-2026 10:55 م

الوكيل الإخباري-    في زمن بات فيه الحضور الإعلامي الحقيقي عملة نادرة، يبرز اسم هيثم الوكيل كأحد الوجوه الشابة التي استطاعت أن تفرض نفسها بهدوء وثقة، وأن تحجز مكانها في قلوب الجمهور قبل أن تحجزه على الشاشات.

يتميّز هيثم بعفويته الصادقة التي تصل للمشاهد والمستمع دون تكلّف، وبحضور لافت يجمع بين البساطة والاحتراف. لا يعتمد على الأداء المصطنع، بل على أسلوب قريب من الناس، يجعل الحوار معه أشبه بحديث ودي لا يفقد قيمته الإعلامية أو عمقه.

اضافة اعلان


ورغم صغر سنّه، يمتلك هيثم خبرة واضحة في التعامل مع الكاميرا والميكروفون، انعكست في قدرته على إدارة الحوار، وطرح الأسئلة بذكاء، وخلق مساحة مريحة للضيف ليكون على طبيعته. هذه المعادلة الصعبة هي ما جعله محط اهتمام ومتابعة متزايدة.


يقدّم هيثم الوكيل حاليًا برنامجًا إذاعيًا عبر إذاعة ميلودي، حيث استطاع أن يكوّن علاقة يومية مع المستمعين، مقدّمًا محتوى خفيفًا، قريبًا، ومتوازنًا. كما يطلّ على شاشة التلفزيون الأردني من خلال برنامج 962، الذي يواكب قضايا المجتمع ويقدّمها بروح شبابية معاصرة، تعكس نبض الشارع الأردني وتلامس همومه وتفاصيله.


هيثم الوكيل ليس مجرد إعلامي شاب، بل تجربة إعلامية تتشكّل بثبات، عنوانها العفوية، والحضور، والصدق… ومع هذا المسار، يبدو أن القادم يحمل له حضورًا أوسع وبصمة أوضح في المشهد الإعلامي الأردني       

 

نقلا عن موقع مدار الساعة 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيثم الوكيل

أخبار محلية هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

أخبار محلية بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين



 






الأكثر مشاهدة