هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات

يتميّز هيثم بعفويته الصادقة التي تصل للمشاهد والمستمع دون تكلّف، وبحضور لافت يجمع بين البساطة والاحتراف. لا يعتمد على الأداء المصطنع، بل على أسلوب قريب من الناس، يجعل الحوار معه أشبه بحديث ودي لا يفقد قيمته الإعلامية أو عمقه.
ورغم صغر سنّه، يمتلك هيثم خبرة واضحة في التعامل مع الكاميرا والميكروفون، انعكست في قدرته على إدارة الحوار، وطرح الأسئلة بذكاء، وخلق مساحة مريحة للضيف ليكون على طبيعته. هذه المعادلة الصعبة هي ما جعله محط اهتمام ومتابعة متزايدة.
يقدّم هيثم الوكيل حاليًا برنامجًا إذاعيًا عبر إذاعة ميلودي، حيث استطاع أن يكوّن علاقة يومية مع المستمعين، مقدّمًا محتوى خفيفًا، قريبًا، ومتوازنًا. كما يطلّ على شاشة التلفزيون الأردني من خلال برنامج 962، الذي يواكب قضايا المجتمع ويقدّمها بروح شبابية معاصرة، تعكس نبض الشارع الأردني وتلامس همومه وتفاصيله.
هيثم الوكيل ليس مجرد إعلامي شاب، بل تجربة إعلامية تتشكّل بثبات، عنوانها العفوية، والحضور، والصدق… ومع هذا المسار، يبدو أن القادم يحمل له حضورًا أوسع وبصمة أوضح في المشهد الإعلامي الأردني
