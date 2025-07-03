الخميس 2025-07-03 11:36 ص
 

واتساب وأرقام تبليغ.. مدير الغذاء والدواء يوجه لحماية غذاء الأردنيين!

ب
أرشيفية
 
الخميس، 03-07-2025 10:48 ص
الوكيل الإخباري- وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة إلى تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية عالية الخطورة في ظل التوقعات بارتفاع معدلات درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة في معظم مناطق المملكة خلال شهر تموز الحالي.اضافة اعلان


وأكد مهيدات على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بأعلى معايير سلامة الغذاء، واتباع الاشتراطات الصحية وممارسات الحفظ والتخزين السليمة للمواد الغذائية، وفقًا لما هو  موصى به على بطاقة البيان، لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك.

ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار عبر الوسائل التالية : خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وتطبيق واتساب 0795632000
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية إعلان هام من الترخيص لسكان الزرقاء واربد

خنهت

منوعات معلم فرنسي يقلي بيضة على أرض ملعب المدرسة وسط موجة حر - صورة

ارشيفية

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

8ه

منوعات بقعة وردية غامضة تثير الجدل في سماء السعودية.. وخبراء يوضحون التفسير - صور

ل

أخبار محلية ورشة علمية بمستشفى الملك المؤسس عن الحصبة والحصبة الألمانية

ا

أخبار محلية محاضرة عن الأبعاد الديموغرافية للأمن الوطني

ب

نعـي فـاضل أبو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان

ت

عربي ودولي الكونغرس يطالب البيت الأبيض بتوضيح سبب تعليق شحنات الأسلحة لأوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة