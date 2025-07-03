واتساب وأرقام تبليغ.. مدير الغذاء والدواء يوجه لحماية غذاء الأردنيين!

وأكد مهيدات على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بأعلى معايير سلامة الغذاء، واتباع الاشتراطات الصحية وممارسات الحفظ والتخزين السليمة للمواد الغذائية، وفقًا لما هو موصى به على بطاقة البيان، لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك.
ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار عبر الوسائل التالية : خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وتطبيق واتساب 0795632000
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