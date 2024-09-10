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والد الشهيد الجازي يدلي بصوته في الانتخابات

الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي
الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء، 10-09-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-   أدلى ذياب الجازي والد الشهيد ماهر الجازي بصوته في الانتخابات النيابية 2024، رغم مرور أيام قلائل على استشهاد ابنه فيما عرف اعلاميا بـ"عملية الجسر"، وتوافد الجموع على بيته للتهنئة باستشهاد ابنه.

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وأظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولها النشطاء والد الشهيد وهو يدلي بصوته، لافتين إلى أنه قال عند التصويت: أسأل الله أن يتقبل شهيدنا مع الشهداء والصديقين".

وكان الشهيد ماهر الجازي، نفذ عملية إطلاق النار  بعد عبوره جسر الملك حسين في الجانب الفلسطيني من الجسر أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.

 
gnews

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