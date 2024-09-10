والد الشهيد الجازي يدلي بصوته في الانتخابات

الوكيل الإخباري- أدلى ذياب الجازي والد الشهيد ماهر الجازي بصوته في الانتخابات النيابية 2024، رغم مرور أيام قلائل على استشهاد ابنه فيما عرف اعلاميا بـ"عملية الجسر"، وتوافد الجموع على بيته للتهنئة باستشهاد ابنه.

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