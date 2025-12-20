ورشة بإربد تعاين مستقبل الطاقة في الأردن

04:57 م

الوكيل الإخباري- عاينت لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "مستقبل الطاقة في الأردن"، نظمتها بالتعاون مع فرع النقابة في إربد، بمشاركة خبراء وممثلين عن جهات رسمية ونقابية وتشريعية.





وأكد مفوض شؤون الطاقة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس محمد المعايعة، أن أمن الطاقة في الأردن متقدم على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن معدل التوليد في النظام الكهربائي الوطني يزيد على 99 بالمئة، فيما تصل ديمومته إلى 99.9 بالمئة، ما يعكس كفاءة النظام وقدرته على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.



وأوضح أن مؤشرات الأداء العامة تؤكد جاهزية النظام ومرونته وسرعة استجابته للظروف الفنية الطارئة، مبينا أن معدل عدم الاستجابة يصل في كثير من الحالات إلى الصفر نتيجة توفر بدائل جاهزة في المحطات التحويلية.



وبين أن نسبة الطاقة المتجددة في الأردن بلغت 27 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030، و50 بالمئة بحلول 2050، انسجاما مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من إعداد التعليمات الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن تطبيقات التعرفة المرتبطة بالطاقة الكهربائية بلغت نسبة إنجاز وصلت إلى 15 بالمئة في بعض القطاعات وفق التعرفة الزمنية وساعات الذروة، إلى جانب التوسع في استخدام العدادات الذكية التي بلغت نسبتها 96 بالمئة.



بدوره، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، بحضور النائب الدكتور إياد جبرين، أهمية الورشة في مناقشة مستقبل الطاقة في الأردن، باعتباره قطاعا حيويا وركيزة من ركائز الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي.



وقال أبو هنية، إن الأردن قطع شوطا مهما في تنويع مصادر الطاقة والانتقال التدريجي نحو الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدامها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المشاريع المنفردة إلى منظومة طاقية متكاملة.



ولفت إلى أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وأن موقع الأردن الجغرافي وموارده الطبيعية تؤهله ليكون لاعبا إقليميا في هذا المجال، مشددا على ضرورة الانتقال إلى مشاريع تنفيذية حقيقية تولد فرص عمل وتنقل المعرفة.



من جانبه، أشار رئيس فرع النقابة في إربد، المهندس محمود الربابعة، إلى أهمية هذه الورشة في استشراف مستقبل القطاع، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة النظام الطاقي وتعزيز الاستثمار المستدام.



بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النقابية، المهندس محمد بركات، إن دور اللجنة لا يقتصر على تنظيم المهنة، بل يشمل المساهمة في رسم السياسات الوطنية المرتبطة بقطاع الطاقة.



