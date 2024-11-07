 
الخميس 2024-11-07 05:39 م
 

ورشة تدريبية إقليمية للحفاظ على الشعاب المرجانية

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
الخميس، 07-11-2024 04:45 م

الوكيل الإخباري-  افتتحت في عمان اليوم الخميس الورشة التدريبية الدولية "الحفاظ على الشعاب المرجانية" بحضور 182 خبيرًا ومشاركًا يمثلون 24 دولة من أفريقيا وآسيا.

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وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، إن الورشة التي تنظمها المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية برعاية الوزارة، تأتي في إطار تعزيز الوعي والسعي المشترك نحو تعزيز حماية البيئة البحرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الشعاب المرجانية لا يقتصر فقط على حماية الموارد الطبيعية، بل أيضا يتصل بشكل وثيق بالتنمية المستدامة وحماية سبل العيش للمجتمعات التي تعتمد على الأنظمة البيئية.

 
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