ورشة تدريبية إقليمية للحفاظ على الشعاب المرجانية

الوكيل الإخباري- افتتحت في عمان اليوم الخميس الورشة التدريبية الدولية "الحفاظ على الشعاب المرجانية" بحضور 182 خبيرًا ومشاركًا يمثلون 24 دولة من أفريقيا وآسيا.

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