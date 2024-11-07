ورشة تدريبية إقليمية للحفاظ على الشعاب المرجانية

وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، إن الورشة التي تنظمها المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية برعاية الوزارة، تأتي في إطار تعزيز الوعي والسعي المشترك نحو تعزيز حماية البيئة البحرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الشعاب المرجانية لا يقتصر فقط على حماية الموارد الطبيعية، بل أيضا يتصل بشكل وثيق بالتنمية المستدامة وحماية سبل العيش للمجتمعات التي تعتمد على الأنظمة البيئية.
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