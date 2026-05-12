ورشة تدريبية حول "تدقيق المعلومات" في كلية الإعلام بجامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- نظمت كلية الإعلام في جامعة اليرموك، ضمن مساقات قسم الصحافة والإعلام الرقمي، ورشة تدريبية بعنوان "تدقيق المعلومات"، بالتعاون مع أكاديمية أريج للصحافة الاستقصائية، وبمشاركة عدد من طلبة الكلية والمهتمين بالعمل الصحفي والإعلامي.

وأكد عميد كلية الإعلام زهير الطاهات، خلال افتتاح الورشة، أهمية تعزيز مهارات الطلبة في التحقق من المعلومات ومواكبة التطورات المتسارعة في البيئة الإعلامية الرقمية، مشيرا إلى أن الإعلام يواجه تحديات متزايدة تتعلق بانتشار الأخبار المضللة والمحتوى غير الموثوق، ما يتطلب إعداد صحفيين قادرين على التحقق من المعلومات وفق أسس مهنية وأخلاقية دقيقة.



وأضاف أن الكلية تحرص على دمج الجانب العملي والتطبيقي ضمن مساقاتها الأكاديمية، من خلال تنظيم ورش تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وشبكات صحفية عربية ودولية، بما يسهم في صقل مهارات الطلبة وتمكينهم من أدوات الصحافة الحديثة، خاصة في مجالات الصحافة الرقمية والصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات.



واستعرضت فرح جلاد من أكاديمية "أريج"، مفهوم الصحافة الاستقصائية وأهميتها في كشف الحقائق وتعزيز المصداقية في العمل الإعلامي، قبل أن تتناول مفهوم تدقيق المعلومات ودوره في مواجهة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل، لا سيما مع الانتشار الواسع للمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.