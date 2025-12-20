ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة

وقال حجازين خلال حضوره جانباً من ورشة العمل التدريبية المتخصصة حول السياحة المستدامة نظمتها مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي بالتعاون مع منظمة تنمية الواردات بالدول النامية الهولندية وبمشاركة عدد من موظفي الوزارة، إن الوزارة "تولي اهتماماً خاصاً بتطوير القدرات المؤسسية وبناء مهارات الكوادر العاملة في القطاع السياحي، من خلال تنظيم ورش تدريبية تخصصية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تمكين المشاركين من تطبيق أدوات عملية تعزز ممارسات الاستدامة داخل المؤسسات والمنشآت السياحية".
وثمن الجهود التي تبذلها مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية النوعية، ودورها في رفع كفاءة الكوادر، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ودعم مسار التحول المؤسسي نحو الاستدامة والتميز في الأداء الحكومي.
وهدفت الورشة إلى ترسيخ المعايير التخصصية في السياحة المستدامة وتعميق فهم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى تمكين المشاركين من امتلاك حلول فنية متقدمة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة داخل المؤسسات والمنشآت السياحية بمهنية عالية.
وتضمنت الورشة جلسات تخصصية تناولت تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسياحة، واستعراض أبرز الاتجاهات العالمية والإقليمية الحديثة، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتطوير هذا النمط السياحي في الأردن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية القطاع السياحي.
