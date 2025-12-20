ورشة تدريبية لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة

الوكيل الإخباري- أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أهمية ترسيخ مفاهيم السياحة المستدامة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتطوير القطاع السياحي وضمان استدامته.



وقال حجازين خلال حضوره جانباً من ورشة العمل التدريبية المتخصصة حول السياحة المستدامة نظمتها مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي بالتعاون مع منظمة تنمية الواردات بالدول النامية الهولندية وبمشاركة عدد من موظفي الوزارة، إن الوزارة "تولي اهتماماً خاصاً بتطوير القدرات المؤسسية وبناء مهارات الكوادر العاملة في القطاع السياحي، من خلال تنظيم ورش تدريبية تخصصية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تمكين المشاركين من تطبيق أدوات عملية تعزز ممارسات الاستدامة داخل المؤسسات والمنشآت السياحية".



وثمن الجهود التي تبذلها مديرية الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية النوعية، ودورها في رفع كفاءة الكوادر، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، ودعم مسار التحول المؤسسي نحو الاستدامة والتميز في الأداء الحكومي.



وهدفت الورشة إلى ترسيخ المعايير التخصصية في السياحة المستدامة وتعميق فهم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى تمكين المشاركين من امتلاك حلول فنية متقدمة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة داخل المؤسسات والمنشآت السياحية بمهنية عالية.

اضافة اعلان