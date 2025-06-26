ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المفرق

وقدمت المهندسة رزان الشديفات من البرنامج الأردني لسرطان الثدي شرحًا مستفيضًا حول هذا المرض وطرق الوقاية منه وأهمية إجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عنه، مشددة على أهمية نشر الوعي لدى سيدات وشابات المجتمع حول هذا الموضوع.
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