الخميس 2025-06-26 09:00 م
 

ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المفرق

المفرق
المفرق
 
الخميس، 26-06-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-   نظم معهد تدريب مهني المفرق بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الصحي بين المتدربات ودعم مكافحة هذا المرض.

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وقدمت المهندسة رزان الشديفات من البرنامج الأردني لسرطان الثدي شرحًا مستفيضًا حول هذا المرض وطرق الوقاية منه وأهمية إجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عنه، مشددة على أهمية نشر الوعي لدى سيدات وشابات المجتمع حول هذا الموضوع.

 
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