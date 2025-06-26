ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المفرق

الوكيل الإخباري- نظم معهد تدريب مهني المفرق بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الصحي بين المتدربات ودعم مكافحة هذا المرض.

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