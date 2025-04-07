ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، اليوم الاثنين، ورشة توعوية متخصصة بعنوان: "تمرين درب الأمان" في مدرسة المرج الثانوية المختلطة، بمشاركة لجان المخاطر والأزمات في مديريات التربية في الكرك.

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