ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد

و تحدثت المدربة بيان الطورة من هيئة مكافحة الفساد، عن آليات عمل الهيئة في محور النزاهة والوقاية، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع، مبينة أن مبدأ سيادة القانون هو الدرع الواقي للمجتمع، وهو الأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون، والذي يتضمن المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع.
كما تطرقت إلى جرائم الفساد التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وآليات عمل مديريات الهيئة المعنية بإنفاذ القانون كمديرية التحقيق ووحدتي العمليات وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين عن حالات الفساد.
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