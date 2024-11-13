 
الأربعاء 2024-11-13 10:10 م
 

ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
الأربعاء، 13-11-2024 10:01 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية ثقافة إربد بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في مركز إربد الثقافي اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية بعنوان "معايير النزاهة الوطنية ودور الهيئة في مكافحة الفساد وحماية الشهود"، بحضور مدير ثقافة إربد سلطان الزغول .

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و تحدثت المدربة بيان الطورة من هيئة مكافحة الفساد، عن آليات عمل الهيئة في محور النزاهة والوقاية، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع، مبينة أن مبدأ سيادة القانون هو الدرع الواقي للمجتمع، وهو الأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون، والذي يتضمن المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع.


كما تطرقت إلى جرائم الفساد التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وآليات عمل مديريات الهيئة المعنية بإنفاذ القانون كمديرية التحقيق ووحدتي العمليات وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين عن حالات الفساد.

 
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