ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة إربد بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في مركز إربد الثقافي اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية بعنوان "معايير النزاهة الوطنية ودور الهيئة في مكافحة الفساد وحماية الشهود"، بحضور مدير ثقافة إربد سلطان الزغول .

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و تحدثت المدربة بيان الطورة من هيئة مكافحة الفساد، عن آليات عمل الهيئة في محور النزاهة والوقاية، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع، مبينة أن مبدأ سيادة القانون هو الدرع الواقي للمجتمع، وهو الأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون، والذي يتضمن المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع.