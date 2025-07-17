ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في توثيق المواقع التراثية

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الوكيل الإخباري- أكّد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، حرص الجامعة على دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الأكاديمية والبحثية، وتسخيره للحفاظ على الهوية الوطنية والذاكرة الحضارية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس، ورشة العمل العلمية "الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التراث"، التي نظّمتها كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث بمشاركة أكاديميين وخبراء من الأردن ودول عربية.



وأوضح الحياري أن الجامعة تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والارتقاء بقطاعات حيوية كالتراث الثقافي الذي يمثّل أساس الهوية الوطنية، مشددًا على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدماج التقنيات الرقمية لتعزيز الابتكار في توثيق التراث الوطني والعربي.



وبيّن أن الورشة تمهّد لعقد المؤتمر الدولي "التراث الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي: من المحتوى إلى التواصل"، المزمع إقامته في الجامعة العام المقبل، لبحث تجارب التحول الرقمي في قطاعي التراث والسياحة.



من جانبه، أكّد عميد الكلية الدكتور نايف حداد، أهمية تعزيز التعاون العلمي في ظلّ التطورات الرقمية، مشيرًا إلى أن مخرجات الورشة ستُستثمر في صياغة محاور المؤتمر الدولي.



وتضمّنت الورشة جلسات علمية ناقشت تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء (HBIM) في توثيق المواقع التراثية، بمشاركة باحثين من الأردن والإمارات ومصر والسعودية، قدّموا أوراقًا حول أحدث التطبيقات الرقمية في حفظ التراث.



واختُتمت الورشة بجلسة تفاعلية مع طلبة الكلية، تضمّنت عرضًا مسرحيًا ونقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث الثقافي.