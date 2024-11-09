ورشة عمل عن الدور القضائي في إنفاذ تعليمات الطيران المدني

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنظيم الطيران المدني ورشة عمل بعنوان "الدور القضائي في إنفاذ تعليمات الطيران المدني"، بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت.

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وقال بيان للهيئة، اليوم السبت، إن الورشة شارك فيها خبراء من المنظمة العربية للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر، إضافة إلى خبراء من الجهاز القضائي الأردني، وجاءت بهدف التواصل وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين.



وناقشت الورشة الدور القضائي في إنفاذ تعليمات الطيران المدني وتزويد قضاة المملكة بالتصور الشامل لأهمية الامتثال التنظيمي في مجال قانون الطيران المدني وأثاره على السلامة والأمن الجوي.