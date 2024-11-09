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ورشة عمل عن الدور القضائي في إنفاذ تعليمات الطيران المدني

هيئة تنظيم الطيران المدني
هيئة تنظيم الطيران المدني
السبت، 09-11-2024 05:16 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة تنظيم الطيران المدني ورشة عمل بعنوان "الدور القضائي في إنفاذ تعليمات الطيران المدني"، بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت.

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وقال بيان للهيئة، اليوم السبت، إن الورشة شارك فيها خبراء من المنظمة العربية للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر، إضافة إلى خبراء من الجهاز القضائي الأردني، وجاءت بهدف التواصل وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين.


وناقشت الورشة الدور القضائي في إنفاذ تعليمات الطيران المدني وتزويد قضاة المملكة بالتصور الشامل لأهمية الامتثال التنظيمي في مجال قانون الطيران المدني وأثاره على السلامة والأمن الجوي.


وتضمنت الورشة محاور في قانون الطيران المدني، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتبعات عدم الالتزام بالمتطلبات الدولية، والإطار القانوني للطيران، والعقوبات الإدارية المدنية والجرمية في الطيران المدني، والسلامة الجوية، والتوقيع على القوانين والسياسات المتعلقة بالسلامة، وإدارة الحوادث والتحقيق.

 
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