ورشة في مادبا حول تنفيذ التداخلات لدعم البلديات

وأكد رئيس البلدية عارف الرواجيح أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في دعم البلديات من خلال برامج هادفة يتم توجيهها بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية لتعزيز دور البلديات بتقديم الخدمات للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
تشكيلات أكاديمية واسعة بالبلقاء التطبيقية - اسماء
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لطيفة
-
ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة
-
قرارات بشأن جامعات اردنية
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والعراق في مجال الخدمة والإدارة العامة
-
الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
إطلاق خدمات وحدة دعم التشغيل في الزرقاء