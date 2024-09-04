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ورشة في مادبا حول تنفيذ التداخلات لدعم البلديات

عارف الرواجيح
عارف الرواجيح
الأربعاء، 04-09-2024 05:14 م

الوكيل الإخباري-   - نظم برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للتشاور مع أعضاء المجلس البلدي في مادبا ومدراء المديريات والمناطق، ورؤساء الأقسام وأصحاب الاختصاص، لتنفيذ التداخلات التي يقوم بها البرنامج لدعم بلدية مادبا الكبرى.

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وأكد رئيس البلدية عارف الرواجيح أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في دعم البلديات من خلال برامج هادفة يتم توجيهها بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية لتعزيز دور البلديات بتقديم الخدمات للمواطنين.

 
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