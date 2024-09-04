ورشة في مادبا حول تنفيذ التداخلات لدعم البلديات

الوكيل الإخباري- - نظم برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للتشاور مع أعضاء المجلس البلدي في مادبا ومدراء المديريات والمناطق، ورؤساء الأقسام وأصحاب الاختصاص، لتنفيذ التداخلات التي يقوم بها البرنامج لدعم بلدية مادبا الكبرى.

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