 
الثلاثاء 2024-12-03 03:30 م
 

ورشة لتعزيز الجودة والتميز المؤسسي في وزارة النقل

وزارة النقل
وزارة النقل
الثلاثاء، 03-12-2024 02:35 م

صوالوكيل الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تعريفية حول مفهوم الجودة والتميز المؤسسي، بهدف تجويد العمل وتقديم الخدمات المثلى التي تلبي توقعات المواطن، وذلك بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وشركة (SGS) العالمية.

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وقال أمين عام الوزارة، فارس أبو ديه، بحضور مديري الوحدات المعنية في الوزارة، إن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي كمنهج عمل مستدام، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال أداء يتسم بالكفاءة والفعالية، وجودة تلبي التوقعات وتضمن تحقيق رضا المستفيدين.


وأضاف أن الوزارة تسعى دوما إلى أن تكون الجودة جزءًا رئيسًا من عملها لتحقيق خدمات نقل آمنة وفعالة تسهم في تطوير القطاع وخدمة الوطن.

 
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