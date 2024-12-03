ورشة لتعزيز الجودة والتميز المؤسسي في وزارة النقل

وقال أمين عام الوزارة، فارس أبو ديه، بحضور مديري الوحدات المعنية في الوزارة، إن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي كمنهج عمل مستدام، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال أداء يتسم بالكفاءة والفعالية، وجودة تلبي التوقعات وتضمن تحقيق رضا المستفيدين.
وأضاف أن الوزارة تسعى دوما إلى أن تكون الجودة جزءًا رئيسًا من عملها لتحقيق خدمات نقل آمنة وفعالة تسهم في تطوير القطاع وخدمة الوطن.
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