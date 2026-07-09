ورشة متخصصة حول برنامج العلامة البيئية الأردنية

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة صناعة الأردن، ورشة عمل متخصصة حول برنامج العلامة البيئية الأردنية بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تقود البرنامج بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

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ووفق بيان الغرفة اليوم الخميس، أكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في صناعة الأردن المهندس أحمد البس، أن العلامة البيئية الأردنية تمثل فرصة حقيقية اختيارية وأداة استراتيجية تمنح المنتج الوطني قيمة مضافة، وتعزز ثقة المستهلك وتفتح آفاقا جديدة للصادرات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.