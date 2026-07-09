ورشة متخصصة حول برنامج العلامة البيئية الأردنية

ووفق بيان الغرفة اليوم الخميس، أكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في صناعة الأردن المهندس أحمد البس، أن العلامة البيئية الأردنية تمثل فرصة حقيقية اختيارية وأداة استراتيجية تمنح المنتج الوطني قيمة مضافة، وتعزز ثقة المستهلك وتفتح آفاقا جديدة للصادرات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار المهندس البس خلال الورشة التي شارك فيها ممثلين عن مصانع وشركات قطاع منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل، إلى أن العلامة تعد رسالة واضحة بأن المنتج الأردني يراعي البيئة ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
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