وزارة الأشغال تتسلم 19 آلية إنشائية جديدة

وأضاف خلال متابعته، اليوم الاثنين، تسلم الوزارة 19 آلية متنوعة، أن الآليات الجديدة ستعمل على رفع مستوى كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المستغرقين في تقديم الخدمات، وتقليل كلف الصيانة والتشغيل.
واعتبر أن شراء الآليات سيكون له تأثير إيجابي على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الكوادر الهندسية والفنية في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقم بتحديث آلياتها الإنشائية منذ ما يزيد على 20 عاما بسبب ضعف الموازنة المالية المخصصة لها.
وبلغت تكلفة شراء الآليات 2.1 مليون دينار تم تغطيتها من مخصصات الوزارة ومخصصات اللامركزية في بعض المحافظات، وسيتم تسليم الآليات الجديدة لمديريات الأشغال حسب الحاجة.
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