وزارة الأوقاف تطلق اليوم أسبوع العناية بالمساجد

الوكيل الإخباري- تطلق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، السبت، أسبوع العناية بالمساجد، الذي يستمر حتى مساء الخميس، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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وبحسب تعميم للوزارة، تفتح جميع المساجد طيلة الأسبوع المقبل من الساعة 9 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر، لإجراء أعمال الصيانة والتنظيف والتجهيزات اللازمة من موظفي المساجد، والاستعانة بالفرق التطوعية والمجتمع المحلي للمشاركة في هذا العمل الجليل.