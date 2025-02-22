وزارة الأوقاف تطلق اليوم أسبوع العناية بالمساجد

وبحسب تعميم للوزارة، تفتح جميع المساجد طيلة الأسبوع المقبل من الساعة 9 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر، لإجراء أعمال الصيانة والتنظيف والتجهيزات اللازمة من موظفي المساجد، والاستعانة بالفرق التطوعية والمجتمع المحلي للمشاركة في هذا العمل الجليل.
ويشار إلى أن وزارة الأوقاف دأبت على إطلاق أسبوع العناية بالمساجد سنويا، تأكيدا وحرصا على العناية ببيوت الله تعالى وعمارتها ورعايتها من الوزارة.
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