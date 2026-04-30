الخميس 2026-04-30 11:36 م

وزارة البيئة تنفّذ حملة نظافة وطنية شاملة في مختلف محافظات المملكة

الخميس، 30-04-2026 10:13 م

الوكيل الإخباري-    نفذت وزارة البيئة، اليوم الخميس، حملة نظافة شاملة في مختلف محافظات المملكة، بمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأمنية والبلديات والمجتمع المحلي، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، واستمرارًا لجهود وزارة البيئة في تنفيذ الحملات الوطنية.

وشملت الحملة العاصمة عمّان في متنزه شهداء الأمن العام في شفا بدران، وفي محافظة عجلون غابات سوس راسون، وفي محافظة جرش غابات سوف/راسون – محمية المأوى، وفي محافظة إربد منطقة فوعرا (أحراش إجحرا) في لواء قصبة إربد، وفي محافظة مادبا الطريق الملوكي باتجاه ذيبان، وفي محافظة الكرك غابات اليوبيل، وفي محافظة البلقاء شارع الستين/القدس عربية في السلط، وفي محافظة معان سوق معان التراثي ومتنزه الملك عبد الله الثاني، وفي محافظة الزرقاء الحديقة البيئية في الرصيفة، وفي محافظة المفرق حديقة حي الحسين، وفي محافظة الطفيلة منطقة السلع، وفي وادي الأردن منطقة أبو الزيغان في لواء دير علا.

 
 


