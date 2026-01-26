وزارة التربية تُعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

وجاء في كتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم 861/27/11 تاريخ 6/5/3114، أن المتقدمين يجب أن تتوافر لديهم الشروط التالية:
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الامتحانات والاختبارات.
خدمة بوظيفة رئيس قسم الامتحانات والاختبارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
الالتزام بعدم رفع أي طلب لا يستوفي الشروط المحددة.
وطلبت الوزارة من جميع الموظفين حصر طلبات الراغبين وإرسالها إلى قسم شؤون الموظفين قبل نهاية دوام يوم الخميس 29/1/2026.
