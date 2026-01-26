الإثنين 2026-01-26 04:23 م

وزارة التربية تُعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

الإثنين، 26-01-2026 03:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر شاغر لوظيفة مدير مديرية الامتحانات العامة في إدارة الامتحانات والاختبارات، داعية جميع الموظفين الراغبين والمتوافقين مع الشروط للتقديم.اضافة اعلان


وجاء في كتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم 861/27/11 تاريخ 6/5/3114، أن المتقدمين يجب أن تتوافر لديهم الشروط التالية:

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الامتحانات والاختبارات.

خدمة بوظيفة رئيس قسم الامتحانات والاختبارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الالتزام بعدم رفع أي طلب لا يستوفي الشروط المحددة.

وطلبت الوزارة من جميع الموظفين حصر طلبات الراغبين وإرسالها إلى قسم شؤون الموظفين قبل نهاية دوام يوم الخميس 29/1/2026.


Image1_1202626151449781505949.jpg
 
 






