وزارة التربية والتعليم تحوّل رواتب مكرمة أبناء المعلمين إلى البنوك

وأوضحت الوزارة أن المخصصات المالية تم تحويلها إلى الحسابات البنكية المعتمدة، مشيرةً إلى أن موعد ظهور المبالغ في حسابات المستفيدين يعتمد على الإجراءات المتبعة لدى كل بنك.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية، مؤكدةً أن عملية الصرف ستتم وفق الإجراءات المصرفية المعتادة.
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