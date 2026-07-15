وزارة التربية والتعليم تحوّل رواتب مكرمة أبناء المعلمين إلى البنوك

12:46 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن تحويل رواتب مكرمة أبناء المعلمين الدارسين في الجامعات إلى البنوك، تمهيدًا لصرفها للمستفيدين. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أن المخصصات المالية تم تحويلها إلى الحسابات البنكية المعتمدة، مشيرةً إلى أن موعد ظهور المبالغ في حسابات المستفيدين يعتمد على الإجراءات المتبعة لدى كل بنك.



ودعت الوزارة المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية، مؤكدةً أن عملية الصرف ستتم وفق الإجراءات المصرفية المعتادة.





