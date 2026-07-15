الأربعاء 2026-07-15 02:41 م

وزارة التربية والتعليم تحوّل رواتب مكرمة أبناء المعلمين إلى البنوك

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 15-07-2026 12:46 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن تحويل رواتب مكرمة أبناء المعلمين الدارسين في الجامعات إلى البنوك، تمهيدًا لصرفها للمستفيدين.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن المخصصات المالية تم تحويلها إلى الحسابات البنكية المعتمدة، مشيرةً إلى أن موعد ظهور المبالغ في حسابات المستفيدين يعتمد على الإجراءات المتبعة لدى كل بنك.

ودعت الوزارة المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية، مؤكدةً أن عملية الصرف ستتم وفق الإجراءات المصرفية المعتادة.
 
 


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